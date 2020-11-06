Гунько назначили новым тренером ФК «Ноа»

Армянский футбольный клуб «Ноа»
объявил о назначении российского специалиста Дмитрия Гунько на пост главного
тренера, сообщает Metaratings.ru
.
«Пятого ноября Дмитрий Гунько встретился с футболистами и
сотрудниками клуба «Ноа», после чего под его руководством прошла первая
тренировка. Добро пожаловать в семью «Ноа»!» — сообщается в клубной
пресс-службе.
С 2017 по 2019 год клуб носил название «Арцах
». Летом 2019
года клуб сменил название на «Ноа», а команду возглавил тандем молдавских
тренеров Игорь Пикущак и Вадим Борец. В сезоне 2019/20 года команда завоевала
серебряные медали чемпионата Армении, а также стала обладателем Кубка Армении.
До этого российский тренер возглавлял подмосковные «Химки».
Гунько сменил на посту Сергея Юрана, однако под руководством экс-тренера
«Спартака» подмосковный клуб не улучшил результаты, поэтому 21 сентября клубное
руководство приняло решение отправить Гунько в отставку.
На сегодняшний день «Ноа» занимает шестую позицию в турнирной
таблице чемпионата Армении.