Эксперты оценили шансы «Краснодара» выйти из группы после поражения от «Севильи»

4 ноября «Краснодар» потерпел поражение
от «Севильи» со счетом 2:3. Испанская команда сумела обыграть «быков»
вдесятером, отставая на два мяча. Эксперты спортивно-аналитического портала «Рейтинга
Букмекеров
» дали
оценку шансам подопечных Мурада Мусаева выйти из группы после вчерашнего матча.
На данный момент «Краснодар» занимает третье место в
группе Е, набрав всего одно очко в трех матчах. Эксперты считают, что после
вчерашнего поражения у быков практически не осталось шансов попасть в 1/8
финала — ставки на такой исход принимаются по коэффициенту 17,0, что
соответствует вероятности 5%.
«Ренн» также набрал одно очко, но отстает от «быков» по
дополнительным показателям, занимая четвертое место в квартете. Тем не менее
шансы красно-черных оцениваются немного выше, чем у «Краснодара». Так,
поставить на выход «Ренна» предлагается за 13,0, что соответствует вероятности
7%.
На втором месте
разместился испанский ФК «Севилья» с 7 очками. В случае выхода испанцев
в 1/8 финала сыграет ставка за 1,02. В процентах вероятности это около 97%.
«Челси» имеет больше всего шансов выйти в 1/8 финала , так
как тоже набрал 7 очков. Сделать ставку на выход англичан можно с коэффициентом
1,01, что соответствует вероятности 99%.