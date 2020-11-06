Эксперты оценили шансы «Краснодара» выйти из группы после поражения от «Севильи»

На данный момент «Краснодар» занимает третье место в группе Е, набрав всего одно очко в трех матчах. Эксперты считают, что после вчерашнего поражения у быков практически не осталось шансов попасть в 1/8 финала — ставки на такой исход принимаются по коэффициенту 17,0, что соответствует вероятности 5%.

«Ренн» также набрал одно очко, но отстает от «быков» по дополнительным показателям, занимая четвертое место в квартете. Тем не менее шансы красно-черных оцениваются немного выше, чем у «Краснодара». Так, поставить на выход «Ренна» предлагается за 13,0, что соответствует вероятности 7%.

На втором месте разместился испанский ФК «Севилья» с 7 очками. В случае выхода испанцев в 1/8 финала сыграет ставка за 1,02. В процентах вероятности это около 97%.