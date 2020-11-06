Конституционный суд Украины перестал работать из-за отсутствия судей

Ряд судей Конституционного суда Украины отказался от участия в работе заседаний КСУ. В этой связи у суда нет кворума, то есть необходимого числа соответствующих должностных лиц для проведения собраний и принятия решений. Об этом 5 ноября сообщило информационное агентство «Новое время».

Соответствующие действия со стороны представителей судебного органа были совершены в связи со сложившимся кризисом вокруг конституционного суда. Члены КСУ 27 октября приняли решение отменить наказание за недостоверное декларирование, что вызвало негативную реакцию местных и зарубежных политиков, которые обвинили судебный орган в попытке подорвать борьбу с коррупцией в Украине.

От участия в заседаниях КСУ отказались заместитель главы госоргана Сергей Головатый, судьи Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак. Они отметили, что их действия главным образом связаны с публикацией в СМИ проектов решений конституционного суда. Эти судьи также голосовали против отмены наказания за недостоверное декларирование.

Напомним, что президент Владимир Зеленский на фоне сложившейся ситуации внёс в парламент проект закона о роспуске нынешнего состава КСУ. Глава государства заявил, что решение судебного органа является заговором старых элит и олигархов против него и всего украинского народа.