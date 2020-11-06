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Президент Туркменистана поручил чиновникам решить все вопросы до конца года

Президент Туркменистана поручил чиновникам решить все вопросы до конца годаТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 5 ноября провёл расширенное заседание кабмина. В ходе совещания он поручил представителям правительства, главам городских и областных администраций решить все имеющиеся вопросы до конца 2020 года. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов при этом подчеркнул, что подобных вопросов осталось много. Особое внимание он уделил проведению в декабре мероприятий по случаю празднования 25-й годовщины нейтралитета. Лидер страны поручил соответствующим госслужащим разработать предложения по вручению госнаград и юбилейной медали.

Акцент также был сделан на подготовке к приближающемуся Празднику урожая, который отмечается в стране во второе воскресенье ноября.

Президент заострил внимание на том, что до конца 2020 года осталось чуть более 1,5 месяца и для успешного его завершения необходимо выполнить все поставленные задачи.

Глава государства отметил, что по итогам первых 9 месяцев этого года высокие темпы развития наблюдаются во всех секторах экономики. По его словам, в стране было введено в эксплуатацию множество объектов производственного и соцназначения, расширены объёмы производства, увеличены размеры зарплат, пенсий и госпособий.





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