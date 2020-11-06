Президент Таджикистана поздравил граждан с Днём Конституции

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 6 ноября поздравил соотечественников с Днём Конституции. Он заострил внимание на том, что основной закон страны дал мощный толчок развитию национальной государственности и создал необходимые условия для мирной жизни людей, сообщает пресс-служба лидера страны.

Президент призвал каждого таджикистанца относиться к конституции, как к документу, который символизирует счастье. Он также попросил соотечественников почитать этот документ и глубоко вникать в его сущность.

По словам Рахмона, конституция была принята благодаря широкой поддержки граждан в трудные для всей страны времена. Своими действиями в этом направлении жители Таджикистана заложили прочный фундамент для светлого будущего, подчеркнул лидер страны.

Напомним, что конституция Таджикистана была принята 6 ноября 1994 года, и сегодня ей исполнилось 26 лет. В основной закон страны за последние 16 лет трижды были внесены изменения и дополнения, некоторые из которых позволяют президенту Рахмону переизбираться на пост лидера страны неограниченное количество раз.

В этом году важное для всей республики событие будет отмечаться без массовых мероприятий ввиду пандемии коронавируса.