Туркменистан и американская Case New Holland обсудили сотрудничество в агротехнике

Руководство министерства финансов и экономики и государственного комитета по водным ресурсам Туркменистана 5 ноября в онлайн-режиме провели встречу с директором американской компании Case New Holland по развитию бизнеса в странах ЦА, Юга и Кавказа Стюартом Кемпбеллом. Обсуждены сегодняшнее состояние и перспективы взаимовыгодного партнёрства. Об этом FMG.NEWS рассказали в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

Туркменскую сторону представили глава минфина Мухамметгелди Сердаров, руководитель госкомитета по водным ресурсам Гуйзгелди Байджанов.

В начале встречи туркменская сторона заявила о постоянной приверженности процессам преобразования и модернизации сельского хозяйства республики, и выразила надежду на дальнейшее развитие партнёрства.

Case вносит большой вклад в развитие и укрепление технической мощи сельхозотрасли Туркменистана. Компания занимается поставкой новейших видов техники, включая пахотные трактора, зерноуборочные и хлопкоуборочные комбайны и другие.

В завершении беседы собеседники рассмотрели вопросы закупки сельхозтехники от американской компании, которые спроектированы под почвенно-климатические условия республики.

Добавим, сегодня парк сельхозтехники Туркменистана включает в себя разнообразные тракторы, комбайны и другие виды высокопроизводительной современной техники от Case. Все это способствует переходу туркменского агропрома на путь интенсивного развития.