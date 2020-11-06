Состоялась встреча главы правительства Молдовы с послом Армении

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 4 ноября провёл встречу с послом Армении Дживаном Мовсисяном. Встреча состоялась в связи с окончанием дипломатической миссии дипломата в Молдавии. В ходе разговора, официальные лица подчеркнули, что готовы постоянно укреплять взаимоотношения между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Глава правительства выразил искреннюю благодарность за вклад посла в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Молдовой и Арменией в различных областях, которые представляют взаимный интерес.

Кроме того, стороны обсудили возможности развития сотрудничества в торгово-экономической и культурной сфере между странами. В свою очередь, Кику выразил готовность правительства использовать имеющийся потенциал по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия на платформах регионального и международного сотрудничества.

Вместе с тем, дипломат также поблагодарил молдавскую сторону за оказанную поддержку в развитии молдавско-армянского многопланового партнёрства.