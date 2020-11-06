Беларусь пожелала приобрести российское нефтяное месторождение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран рассмотрели обширный круг вопросов, среди которых были вопросы сотрудничества в энергетической сфере. В частности, было отмечено, что Путин поддержал идею Лукашенко о возможном приобретении Беларусью месторождения нефти на территории России. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

В рамках беседы, президенты обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса в Белоруссии и России. В ракурсе общего противодействия эпидемии, разговор коснулся организации производства вакцины на площадках Беларуси, и заимствования белорусскими биотехниками российских технологий и цепочки процесса выпуска.

Далее главы государств, поговорили о ситуации в мире. Были затронуты внутриполитические вопросы в США, Польше Литве и Украине.

Отдельным предметом обсуждения, стала тема поставок российского углеводородного сырья в Беларусь в 2021 году. Стороны договорились все вопросы в этом направлении решать максимально ускоренно.