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За всю войну наша артиллерия не действовала так блестяще, как сегодня при обороне Шуши. | Арцрун Ованнисян

 

Два дня продолжаются бои вокруг Шуши. Если 8 мая 1992 года вошел в историю как День освобождения Шуши, то 6 ноября войдет в историю как День блестящей обороны города. Эти дни останутся в истории как героические дни защиты Шуши — Арцрун Ованнисян
 
На дорогах, ведущих к Шуши остались десятки если точнее сотни трупов наемников и других отбросов: Арцрун Ованнисян
 
Армянская армия будет бороться до конца, и Шуши не падет! — Арцрун Ованнисян
 
На остальных участках фронта было относительно спокойно: Арцрун Ованнисян

За всю войну наша артиллерия не действовала так блестяще, как сегодня при обороне Шуши. Бои были сложные, но мы выстояли. Завтра ситуация такой уже не будет: Арцрун Ованнисян

Недовольство граждан Азербайджана и вытекающие из этого последствия не заставят себя долго ждать, я вас уверяю: Арцрун Ованнисян

Противник с разных направлений пытался атаковать Шуши, но на всех направлениях он был отброшен. Эти ущелья станут для них адом. Мы сегодня показали видео уничтожения их техники и живой силы, у нас есть для них куда более жуткие видео. Мы их опубликуем завтра:  Арцрун Ованнисян

Арцрун Ованнисян в очередной раз подтвердил, что боевыми действиями азербайджанской армии командует непосредственно турецкий Генштаб
 
Шуши наш и точка! — Арцрун Ованнисян


  Источник:FMG NEWS

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