За всю войну наша артиллерия не действовала так блестяще, как сегодня при обороне Шуши. | Арцрун Ованнисян





Два дня продолжаются бои вокруг Шуши. Если 8 мая 1992 года вошел в историю как День освобождения Шуши, то 6 ноября войдет в историю как День блестящей обороны города. Эти дни останутся в истории как героические дни защиты Шуши — Арцрун Ованнисян

На дорогах, ведущих к Шуши остались десятки если точнее сотни трупов наемников и других отбросов: Арцрун Ованнисян

Армянская армия будет бороться до конца, и Шуши не падет! — Арцрун Ованнисян