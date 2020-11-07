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В Азербайджане начинается суд над супругами, обвиняемыми в государственной измене

  • 07.11.2020, 11:11,
  • В Мире + Европа » Азербайджан
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В Азербайджане начинается суд над супругами, обвиняемыми в государственной изменеИнформационное агентство Азербайджана АПА 7 ноября сообщает о том, что по отношению к азербайджанским гражданам Хабиба Аббасгулиева и Ламии Аббасгулиевой, которые являются супругами, завершено предварительное следствие по уголовному делу. На данный момент материалы отправлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Об этом сообщает  АПА.

По представленной информации, супруги обвиняются в государственной измене. Уголовное дело передано судье Афган Гаджиев.

Стоит отметить, что в результате проведенных службой государственной безопасности Азербайджана контрразведывательных мероприятий и следственных действий, были установлены обоснованные подозрения в государственной измене граждан Азербайджанской Республики — Аббасгулиева Габиба Абил оглу и его супруги Аббасгулиевой Ламии Эльхан гызы в виде шпионажа.

Согласно данным, вышеуказанные лица были привлечены органами зарубежных спецслужб к сотрудничеству в обмен на материальный интерес, действуя в ущерб государственной безопасности Азербайджана.

В связи с этим, Аббасгулиевы привлечены к ответственности по статье 274 (государственная измена).





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