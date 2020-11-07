Владимир Зеленский посетил Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября в рамках рабочей поездки посетил Луганскую область. Там он пообщался с военнослужащими, осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ), рассказал о планах на выборы в Донбассе и сообщил о дате встречи «нормандских» советников, сообщает пресс-служба лидера страны.

В рамках общения с военными в зоне проведения Операции объединённых сил Зеленский отметил, что благодаря стойкости украинских героев территориальная целостность государства будет восстановлена.

Вместе с послами Германии, Франции, Канады, спецпредставителем ОБСЕ президент ознакомился с новым КПВВ «Счастье», который будет введён в эксплуатацию 10 ноября. Ежедневная пропускная способность пункта на въезд/выезд составит от 3 до 5 тыс. транспортных средств. Затем глава государства принял участие в брифинге.

— Выборы в Донбассе нужны, но это не самоцель. Самое главное — деоккупация соответствующих территорий, — заявил президент в рамках пресс-конференции.

Зеленский подчеркнул, что встреча советников «Нормандской четвёрки» состоится 13 ноября. Он выразил надежду на то, что план действий по Донбассу от Украины будет положительно воспринят Россией, и власти РФ согласятся выполнить его. Лидер страны добавил, что план ориентирован исключительно на мирное урегулирование ситуации в соответствующем регионе.