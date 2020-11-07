Мистик Абу Саид помог сельджукским вождям победить газневидов

Абу Саид был очень загадочным мистиком и известным учёным. Он предсказал победу сельджуков в битве против газневидов. Шейх придал уверенности Тогрул беку и Чагры беку, когда те хотели сдаться. О том, каким именно образом ему это удалось в рамках интервью ИА CentralAsia.news 7 ноября рассказал сотрудник Института истории и археологии Академии наук Туркменистана (АНТ) Джума Оразклычев.

Абу Саид родился в семье аптекаря в 967 году в городке Меане. Юноша обучался канонам религиозного права в Мерве, затем в Серахсе он познакомился с аскетически-мистическим направлением в исламе — суфизмом. Эксперт отметил, что в последствие он стал султаном всех суфиев. После обучения будущий шейх в течение нескольких лет медитировал.

— Когда Абу Саид впервые рассказал сельджукам о своём предсказании относительно образования сельджукского государства, ему никто не поверил, — отметил Оразклычев.

По словам сотрудника академии наук, после того, как султан газневидов Масуд решил расправиться с сельджуками в ответ на их вызов, сельджукские вожди Тогрул бек и Чагры бек хотели сдаться. В этот момент оракул решил убедить султанов не отступать, поставив на кон свою жизнь.

— Если вы не будете правителями Хорасана, можете отрубить мне голову, — привёл слова Абу Саида в адрес султанов Оразклычев.

Эксперт подчеркнул, что именно мистик придал уверенности вождям в критический момент. В результате ему поверили, и газневиды потерпели поражение в битве при Данданакане в 1040 году. Представитель института истории и археологии АНТ заявил, что после этого случая уже никто не сомневался в пророческом гении шейха, а Тогрул бек и Чагры бек сразу после боя преклонили перед ним колени в знак почтения.