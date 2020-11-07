Бердымухамедов открыл новый бальнеологический курорт под Ашхабадом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 6 ноября открыл санаторий, построенный в предгорной полосе Ахала, в местечке Багабат (долина садов). Основным направлением курорта стала бальнеотерапия — лечение и восстановление организма с помощью водных процедур. Об этом сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

В тот же день открыта автомобильная дорога, проложенная к санаторию, и монументальная композиция «Здоровье» на круговой развязке по пути к здравнице.

Комплекс водолечебницы с жилыми корпусами на 200 человек возведён ИП «Нусай ёллары».

Курорт многопрофильный, здесь внедрены протоколы лечения и реабилитации при различных показаниях. Пациенты будут размещены по врачебному направлению. Также в здравнице имеется собственный диагностический и консультативный центр.

Санаторий имеет широкий функционал лечебно-оздоровительных методик и услуг.

Особое место в водолечебнице составляет блок гидротерапии и отдельно — гидрокинезотерапии (лечебная гимнастика в воде).

Данный метод лечения подходит пациентам, которым трудно выполнять упражнения на «суше» — перенесшие травмы, операции, или имеющие тяжёлые заболевания опорно-двигательного аппарата, с избыточным весом, беременным.

В СПА-центре имеется новейшая комплектация услуги. Полный реестр услуг от аквамассажа до криотерапии, галотерапии, ароматерапии, стоунотерапии. Здравница оборудована медтехникой современного поколения, в основном, германского производства.

Напомним, в начале ноября текущего года в республике принята программа развития системы санаториев, согласно которой предусмотрено расширение санаторной сети, активное внедрение в эту сферу передовых методик и инновационных услуг.

Добавим, 6 ноября постановлением президента создан хозрасчётный санаторий «Багабат» и утверждён его Устав.