Таджикистан организует вывоз граждан из РФ, Беларуси и Казахстана

Граждане Таджикистана, застрявшие из-за пандемии коронавируса в Беларуси, Казахстане и России, будут возвращены на родину в ноябре. Это будет сделано в рамках чартерных рейсов специально организованных на основе решения республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба МИД.

Всё полёты будут осуществляться местной авиакомпанией Somon Air. При этом больше всего рейсов будет организовано для возврата таджикистанцев из России. Так, с 7 по 30 ноября этого года будет совершено 112 полётов из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Сургута, Казани, Краснодара, Иркутска в Душанбе. Рейсы будут осуществляться на ежедневной основе.

Возврат граждан Таджикистана из Беларуси и обратно будет реализован 8, 15, 22 и 29 ноября. Для вывозных рейсов Душанбе-Алматы-Душанбе отведено 2 дня — 16 и 28 ноября.

В дипведомстве отметили, что при въезде в Таджикистан необходимо при себе иметь справку об отсутствии коронавируса. При этом документ должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до прибытия. От прохождения соответствующего тестирования освобождаются дети до 3-х лет.

Также было подчёркнуто, что при въезде в Беларусь и Казахстан необходимо учитывать сопутствующие требования этих стран.