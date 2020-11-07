Узбекистан намерен построить в Киргизии лечебно-оздоровительное учреждение

Глава министерства иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев 5 ноября в рамках рабочего визита посетил Республику Узбекистан, где провёл встречу с узбекским премьер-министром Абдуллой Ариповым. В ходе переговоров, стороны особо уделили внимание вопросу, касающемуся совместной борьбы с пандемической инфекцией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Таким образом, касаясь темы пандемии, глава правительства Узбекистана подчеркнул готовность своей страны в оказании поддержки по строительству лечебно-оздоровительного учреждения в Кыргызстане. Была отмечена важность реализации соглашения между правительствами двух стран о финансовом сотрудничестве, которое было подписано 13 декабря 2017 года в Ташкенте.

Кроме того, стороны сошлись во мнении о важности осуществления проектов по строительству железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и торгово-логистических центров на приграничных территориях, а также совместной реализации проектов в гидроэнергетической сфере.

По окончанию беседы, участники встречи дали высокую оценку всестороннему динамичному развитию стратегического партнёрства между странами, которые основаны на узах добрососедства и дружбы.