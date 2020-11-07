ПВО Армии обороны Арцаха сбили очередной БПЛА | НОВОСТИ АРЦАХА 

Подразделения ПВО Армии обороны примерно в 06:45 сбили БПЛА противника на восточном направлении передовой

В ночь на 7 ноября боевые действия продолжились на всех основных направлениях линии фронта.





Наиболее упорные и ожесточенные бои развернулись на участке Шуши-Карин Так. Подразделения армянской армии успешно пресекли многочисленные попытки нападения ВС Азербайджана, уничтожив большое количество живой силы.





В указанный период особой эффективностью отличались артиллерийские подразделения Армии обороны. Оперативно-тактическая ситуация на всех направлениях линии фронта не изменилась.





Не изменилась и тактика войск противника наряду с боевыми действиями подвергать ракетному обстрелу мирные населенные пункты.





На юго-восточном и южном направлениях армянскими силами были уничтожены 2 единицы автотехники, перевозившие личный состав войск противника, а также 4 беспилотника.





Противник продолжает попытки наступления на основных направлениях передовой. Подразделения Армии обороны предпринимают необходимые меры по их пресечению, обнаружению вражеских группировок и огневому поражению целей.



