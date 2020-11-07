ИТОГИ ДНЯ ОТ АРЦРУНА ОВАННИСЯНА





- Вчера, как я сказал, мы защитили Шуши, но враг решил во что бы то ни стало, захватить город. Наши силы противостоят всем атакам по всем направлениям

- В течение дня шли бои и в других направлениях. В Мартуни была попытка наступления при помощи бронетехники. Атака была отброшена, противник понес серьезные потери

- В эти минуты наши войска борются за Шуши, и мы должны доверять им, чтобы они оставались стойкими и могли победить

- Южнее Бердзора противник несколько раз пробовал продвинуться, но неудачно. Нашим силам удалось даже добиться позиционных изменений

- На севере были случаи артобстрелов, попытки диверсионных проникновений, но в целом ситуация относительно спокойная

Пока последний солдат борется на каком-то участке, я не могу сказать, что мы потеряли этот участок. Не надо публиковать данные, которые вы получили от своих знакомых. Следите за официальной информацией. Не распространяйте дезинформацию.



