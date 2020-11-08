Запускаются чартерные авиарейсы по маршруту Кишинёв-Москва

Посольство Российской Федерации в Молдове 7 ноября посредством публикации в социальной сети сообщает о тои, что российская авиакомпания S7 Airlines запускает чартерные авиарейсы, которые будут летать из международного аэропорта Кишинева в московский аэропорт «Домодедово» с периодичностью один раз в неделю (по средам). Об этом сообщается на странице российского посольства в Молдове в Facebook.

Учитывая представленную информацию, полёты начнут производиться с 11 ноября этого года. Как уточнили в посольстве, приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании, в представительстве авиаперевозчика в Кишинёве, а также через сеть агентств Молдовы.

Отметим, что Россия ограничила въезд для иностранных граждан в марте текущего года, в связи с распространением пандемической инфекции коронавируса. При этом, в июле 2020 года несколько категорий иностранных граждан получили разрешение на въезд на территорию России.

Стоит напомнить, что авиаперевозчик Румынии ранее проинформировал о том, что также возобновляет рейсы в Молдову. Согласно данным, авиарейсы будут осуществляться 5 раз в неделю.