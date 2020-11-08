Глава МИД Туркменистана изложил видение партнёрства страны в рамках СНГ

Замглавы правительства, руководитель МИД Туркменистана Рашид Мередов 6 ноября принял участие в виртуальном заседании Совета глав правительств СНГ. В ходе совещания он заявил о готовности Ашхабада укрепить внешние связи в борьбе с пандемией, сфере экономики и культуры. Об этом сообщила пресс-служба туркменского дипведомства.

Мередов подчеркнул, что Туркменистан намерен продолжать поддержку в рамках совместного противодействия коронавирусной инфекции на социальном и экономическом уровнях.

Особое внимание было уделено реализации стратегии развития экономики СНГ до 2030 года. Министр заявил о важности укрепления многосторонних транспортных связей и разрешения транспортной проблематики. Он отметил, что президент Гурбангулы Бердымухамедов уже выдвигал инициативы о создании в Центральной Азии и Каспийском регионе транспортно-логистических хабов.

Чиновник заявил, что Туркменистан готов укрепить отношения со странами СНГ в агропромышленном комплексе, машиностроении, нефтегазопереработке, сфере здравоохранения, фармацевтики и услуг.

В продолжении темы Мередов напомнил, что Бердымухамедов предложил назвать 2021 год — Годом архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств.

Особое внимание туркменский госслужащий уделил приверженности Туркменистана расширению внешних связей в сфере культуры и спорта. Он также указал на готовность страны помочь в организации Игр стран СНГ.