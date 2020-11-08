Премьер Киргизии принял участие в заседании совета глав правительств стран СНГ

Глава кабинета министров Киргизии Садыр Жапаров 6 ноября принял участие в заседании совета глав правительств стран содружества независимых государств, в ходе которого, премьер-министры подписали несколько решений и ряд документов в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и информационном взаимодействии государств-участников СНГ в сфере цифрового развития общества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Вначале заседания, председатели исполнительной власти выразили искренние поздравления Жапарову, в связи с его назначением на должность премьер-министра.

В свою очередь, исполняющий обязанности президента, поблагодарил своих коллег за теплые пожелания и поздравления.

Вместе с тем, глава кыргызского правительства сообщил, что в стране на данный момент наблюдается общественно-политическая стабильность и политические процессы в Кыргызстане вернулись в правовое поле.

Кроме того, было отмечено, что Кыргызстан остаётся полностью приверженным всем ранее взятым на себя обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.