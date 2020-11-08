Посол Италии в Армении провёл прощальные встречи с руководством страны

Чрезвычайный и полномочный посол Италии Винченцо Дель Монако 6 ноября был принят президентом Республики Армения Арменом Саркисяном и главой правительства Никола Пашиняном. Встреча состоялась в связи с завершением миссии итальянского дипломата. Об этом сообщает пресс-служба главы государства Армении.

Во время беседы с президентом был затронут вопрос о военном конфликте между Арменией и Азербайджаном с Турцией в отношении Арцаха. Обе стороны сошлись во мнении в том, что решение разногласий возможно только путём мирных переговоров.

В ходе встречи был отмечен рост во многих отраслях между двумя народами, например в таких как научно-техническая, культурная, историческая. Также, во время переговоров, была высказана перспектива на дальнейшее сотрудничество и укрепление дружественных отношений между Италией и Арменией.

Кроме того Винченцо Дель Монако встретился с премьером Армении, где в ходе переговоров со стороны Николы Пашиняна была выражена благодарность за личный вклад посла в развитие двухсторонних отношений между двумя государствами.

Со своей стороны посол Италии высказал сожаление по поводу противостояния между Азербайджаном и Арменией, и поблагодарил главу правительства за высокую оценку его работы в стране.