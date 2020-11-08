Туркменистан и ПРООН рассмотрели реализацию совместной программы по социальным услугам

В Ашхабаде 5 ноября в онлайн-формате состоялось второе заседание руководящего комитета совместной программы по инклюзивным качественным социальным услугам на местном уровне. Об этом сообщил официальный сайт ПРООН в Туркменистане.

Заседание прошло под руководством главы минтруда Туркменистана Мухамметсейида Сылапова и постоянного координатора ООН в Туркменистане Елены Пановой.

В вебинаре участвовали руководители агентств ООН — ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и УНП.

— Выступившие озвучили показатели роста инклюзивной модели социальных услуг на местном уровне в рамках совместной программы, — отмечает источник.

Члены руководящего комитета изучили предварительные результаты обзора законодательства, регулирующего социальные услуги.

Также были представлены результаты проведенного анализа инвентаризации социальных услуг.

— Это первая совместная работа ООН, предлагающая целостный подход к трансформации модели предоставления социальных услуг. Совместная программа ведёт к комплексным изменениям в системе соцобеспечения через секторы социальной защиты, образования, здравоохранения и занятости, посредством внедрения инклюзивных социальных услуг, — сказала в своём выступлении Панова.

Представители агентств ООН подчеркнули особенность достижения устойчивости совместной программы по социальным услугам во всех её компонентах.

Стоит отметить, в состав руководящего комитета программы дополнительно были включены Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана, общественные организации, предоставляющие социальные услуги — «Йенме», «Кейик Окара» и туркменское общество глухих и слепых.

Напомним, первое заседание программы прошло 6 марта 2020 года. На встрече состоялась презентация целей и задач совместной программы, представлены и утверждены техзадание для руководящего комитета и техзадание рабочей группы на уровне экспертов.