ВС Азербайджана потеряли за ночь сотни убитых, 4 танка, 20 единиц бронетехники, 11 единиц автотехники и 4 БПЛА





- Ночь была неспокойной и напряженной, особенно в Степанакерте.





Столица Арцаха периодически подвергалась ракетному обстрелу. 8 ударов дальнобойными ракетами было нанесено в направлении многоквартирных домов, жилых кварталов, объектов общественного значения и других гражданских инфраструктур.





По предварительным данным, пострадавших нет.





- В ночь на 8 ноября с разной степенью интенсивности продолжались бои на всех направлениях фронта.





Наиболее упорные действия развернулись в окрестностях Шуши и на юго-восточном участке. Подразделения Армии обороны нанесли противнику точечные удары и пресекли его неоднократные попытки продвижения.





В ходе боев на разных направлениях противник понес большие потери в живой силе, потерял 4 танка, 20 единиц бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА.





Параллельно боевым действиям противник подверг ракетно-артиллерийскому обстрелу Степанакерт и Шуши. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

На рассвете наблюдалось скопление техники и личного состава азербайджанских ВС на юго-восточном и северо-восточном участках фронта.

Армейские подразделения владеют оперативно-тактической ситуацией и принимают меры для подавления огня.





- Подразделения ПВО Армии обороны около 9:30 сбили на восточном направлении линии фронта два БПЛА противника.





@ShushanStepanyan