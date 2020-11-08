ВС Азербайджана при поддержке террористов и турецких прокси не удалось взять Шуши | СЛАВА ВОИНАМ АРЦАХА

Азербайджанским войскам не удалось взять Шуши, поэтому в дело вступила азербайджанская пропаганда.





С раннего утра на разных ресурсах, которые финансируются Баку , утверждается, что Шуши пал.





Эта информация специально распространяется среди армянских пользователей в том ключе, что "вас обманывают ваши официальные лица, Шуши уже у врага".





Цель таких действий в том, чтобы создать панику в Карабахе и Армении. Враг понимает, что шансов взять Шуши нет пока среди войск и в тылу порядок. А если будет паника, предательства, сомнения, то шансы в разы увеличатся.





Наивные пользователи этого не понимают, верят в пропаганду Алиева, особенно если ее слышат из уст "российских" экспертов, и начинают сеять панику среди своего окружения.





Каждый, кто узнал себя в выше описанном, знайте, что вы напрямую помогаете врагам. Знайте, что вы подставляете ваших же братьев, которые там сражаются за Шуши. Одумайтесь и будьте немного умнее.

@bagramyan26

P.S. Шуши остается недостижимой мечтой врага.