Армия Арцаха перешла в наступление в Кашатаге | Арут Аванесян

АО Арцаха перешла в наступление в Кашатаге





Сегодня утром Армия обороны Арцаха перешла в наступление в Бердзоре в трех направлениях линии фронта.





В Бердзоре уничтожено 20 бойцов противника, армянские силы захватили значимую высоту. Арут Аванесян, глава бердзорского городского отделения Союза азатамартиков, сообщает на своей странице в Facebook, что сегодня утром подразделение Армии обороны вместе с группой резервистов из Кашатагского района перешли в наступление в Бердзоре.





Диверсионные группы противника обнаруживаются и уничтожаются одна за другой.





Армянские артиллеристы внушают страх и ужас противнику.





"Ждите победных новостей”, – написал Аванесян.