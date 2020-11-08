Армия Арцаха перешла в наступление в Кашатаге | Арут Аванесян

АО Арцаха перешла в наступление в Кашатаге
Сегодня утром Армия обороны Арцаха перешла в наступление в Бердзоре в трех направлениях линии фронта.
В Бердзоре уничтожено 20 бойцов противника, армянские силы захватили значимую высоту. Арут Аванесян, глава бердзорского городского отделения Союза азатамартиков, сообщает на своей странице в Facebook, что сегодня утром подразделение Армии обороны вместе с группой резервистов из Кашатагского района перешли в наступление в Бердзоре.
Диверсионные группы противника обнаруживаются и уничтожаются одна за другой.
Армянские артиллеристы внушают страх и ужас противнику.
"Ждите победных новостей”, – написал Аванесян.
- Поступают позитивные новости по Шуши. Артиллерия творит чудеса.
- Шуши находится под контролем Армии обороны Арцаха. Со всей ответственностью заявляем!
* t.me/reartsakh