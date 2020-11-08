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Диверсионные группы пытались прорвать оборону, но были уничтожены. | Арцрун Ованнисян

 Диверсионные группы пытались прорвать оборону, но были уничтожены. | Арцрун Ованнисян
Представитель министерства обороны Арцрун Ованнисян сообщил последние данные с передовой за 8 ноября:

- По всей линии фронта идут ожесточенные бои.
- На севере диверсионные группы пытались прорвать оборону, но были уничтожены.
- Попытка проникнуть в Бердзор также была пресечена, противник понес существенные потери.
- Просьба не делать преждевременных выводов и не основываться на высказываниях азербайджанских властей.
- Бои за Шуши длятся уже несколько дней, они очень тяжелые, но, в ближайшие дни все решится.
- Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян играет важнейшую роль в операциях в Шуши - он участвовал в успешном штурме в 90-х, а теперь несомненно войдёт в историю при обороне.
 - Вчера всю ночь и сегодня весь день на различных направлениях фронта продолжались довольно интенсивные бои.
- На севере силы противника в основном небольшими тактическими группами и при поддержке артиллерии пытались атаковать в направлении армянских позиций, однако, понеся потери, были отброшены. 
- В направлении Мартуни после определенных успехов армянским войскам удалось остановить противника и отбросить на исходные позиции, противник понес существенные потери. 
- В Шуши и на прилегающих территориях - под стенами города и на дорогах, ведущих к Шуши, бои весь день были довольно интенсивными, в данный момент бои продолжаются, хотя их интенсивность ослабела. 
- В направлении Бердзора силы противника несколько раз пытались прорвать оборону армянской стороны и выйти к Бердзору, вероятно, пытаясь прийти на помощь своим подразделения, действующим в Шуши. Однако противник, понеся значительные потери, был отброшен и бежал    
- В данный момент бои продолжаются, общую обстановку можно считать довольно положительной. Нашим войскам удается не позволять силам противника развивать успех в каком-либо направлении, но бои продолжаются.



  Источник:FMG NEWS

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