 Диверсионные группы пытались прорвать оборону, но были уничтожены. | Арцрун Ованнисян

Представитель министерства обороны Арцрун Ованнисян сообщил последние данные с передовой за 8 ноября:





- По всей линии фронта идут ожесточенные бои.

- На севере диверсионные группы пытались прорвать оборону, но были уничтожены.

- Попытка проникнуть в Бердзор также была пресечена, противник понес существенные потери.

- Просьба не делать преждевременных выводов и не основываться на высказываниях азербайджанских властей.

- Бои за Шуши длятся уже несколько дней, они очень тяжелые, но, в ближайшие дни все решится.

- Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян играет важнейшую роль в операциях в Шуши - он участвовал в успешном штурме в 90-х, а теперь несомненно войдёт в историю при обороне.

- Вчера всю ночь и сегодня весь день на различных направлениях фронта продолжались довольно интенсивные бои.

- На севере силы противника в основном небольшими тактическими группами и при поддержке артиллерии пытались атаковать в направлении армянских позиций, однако, понеся потери, были отброшены.

- В направлении Мартуни после определенных успехов армянским войскам удалось остановить противника и отбросить на исходные позиции, противник понес существенные потери.

- В Шуши и на прилегающих территориях - под стенами города и на дорогах, ведущих к Шуши, бои весь день были довольно интенсивными, в данный момент бои продолжаются, хотя их интенсивность ослабела.

- В направлении Бердзора силы противника несколько раз пытались прорвать оборону армянской стороны и выйти к Бердзору, вероятно, пытаясь прийти на помощь своим подразделения, действующим в Шуши. Однако противник, понеся значительные потери, был отброшен и бежал

- В данный момент бои продолжаются, общую обстановку можно считать довольно положительной. Нашим войскам удается не позволять силам противника развивать успех в каком-либо направлении, но бои продолжаются.



