Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи сборной России

Тренер сборной России
Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» и капитан национальной
команды Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи российской сборной. Это связано с
появлением в сети скандального видео интимного характера с участием Дзюбы.
«Тренерский штаб
национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к
ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной
концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчеркивали, что
и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и
статусу игрока национальной сборной», - цитирует Станислава
спортивно-аналитический портал Vseprosport.ru.
«В связи с этим сегодня было принято решение не
вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и
напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время
нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном
сборе эта тема больше подниматься не будет», - добавил Станислав Черчесов.
12 ноября состоится матч Молдавия - Россия в
рамках турнира Товарищеские матчи на стадионе Зимбру.