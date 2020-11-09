Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи сборной России

Тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» и капитан национальной команды Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи российской сборной. Это связано с появлением в сети скандального видео интимного характера с участием Дзюбы.«Тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной», - цитирует Станислава спортивно-аналитический портал«В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», - добавил Станислав Черчесов.12 ноября состоится матч Молдавия - Россия в рамках турнира Товарищеские матчи на стадионе Зимбру.