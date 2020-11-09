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Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Краснодар», несмортя на весь шум вокруг его имени

  • 09.11.2020, 12:30,
  • Россия Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Краснодар», несмортя на весь шум вокруг его имени  
Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Краснодар», несмортя на весь шум вокруг его имени
 
В матче тура РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» – 3:1, ключевой гол во втором тайме забил Артем Дзюба, переживающий сейчас по поводу интимного скандала, сообщает информационный портал Bookmaker Ratings.
 
Все ждали состава на игру, чтобы понять: будет ли там Дзюба вообще. За несколько часов до главного матча тура Станислав Черчесов сделал заявление: он уточнил, что отменяет вызов Артема в сборную, чтобы снять давление после скандала и с него лично, и со всей национальной команды.

Состав тоже добавил вопросы: Дзюба в основе на «Краснодар», но без капитанской повязки, которая в этом сезоне с ним всегда и в клубе – после ухода Бранислава Ивановича. После матча Сергей Семак объяснит, что хотел избавить Артема от лишнего напряжения и лишней ответственности, которая в такой ситуации могла только навредить.

Но казалось, что и это не помогло – когда в первом тайме Дзюба пошел бить пенальти и ударил настолько плохо, что Матвею Сафонову вовсе не пришлось трудиться, чтобы забрать мяч намертво. Складывалось впечатление, что логичным решением Семака будет замена форварда в перерыве. Возможно, Артема спасло то, что других нападающих в запасе у «Зенита» не было.

В итоге Дзюба вышел на второй тайм, быстро стал наконечником при опасном моменте, несколько раз бодро включился, а в итоге забил победный гол.

●     «Зенит» выиграл второй тур подряд – и снова петербуржцы стали единственными из участников Лиги чемпионов, кто набрал три очка. Пока «Локомотив» (8-е место) и собственно «Краснодар» (10-е) не блещут в РПЛ, зенитовцы пока идут на втором месте, которое дает пропуск в Лигу чемпионов.
●     Дзюба теперь делит лидерство среди бомбардиров РПЛ: он забил свой седьмой мяч в сезоне.
●     «Краснодар» проиграл пятый матч подряд –  это второй антирекорд команды за всю историю. Предыдущий раз краснодарцы набирали очки в Лиге чемпионов с «Ренном», затем проиграли «Спартаку», «Ахмату» и «Зениту» в РПЛ, а также «Челси» и «Севилье» в Европе.

Благодаря победе в ключевом матче, «Зенит» отстает всего на одно очко от ЦСКА (армейцы обыграли «Ростов» и сохранили лидерство) и идет вторым. Следом «Спартак», потерявший два очка на выезде в Екатеринбург.
 


  Источник:FMG NEWS

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