Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Краснодар», несмортя на весь шум вокруг
его имени
В матче тура РПЛ «Зенит» обыграл
«Краснодар» – 3:1, ключевой гол во втором тайме забил Артем Дзюба, переживающий
сейчас по поводу интимного скандала, сообщает информационный портал Bookmaker
Ratings
.
Все ждали состава на игру, чтобы понять: будет ли там
Дзюба вообще. За несколько часов до главного матча тура Станислав Черчесов
сделал заявление: он уточнил, что отменяет вызов Артема в сборную, чтобы снять
давление после скандала и с него лично, и со всей национальной команды.
Состав тоже добавил вопросы: Дзюба в основе на
«Краснодар», но без капитанской повязки, которая в этом сезоне с ним всегда и в
клубе – после ухода Бранислава Ивановича. После матча Сергей Семак объяснит,
что хотел избавить Артема от лишнего напряжения и лишней ответственности,
которая в такой ситуации могла только навредить.
Но казалось, что и это не помогло – когда в первом тайме
Дзюба пошел бить пенальти и ударил настолько плохо, что Матвею Сафонову вовсе
не пришлось трудиться, чтобы забрать мяч намертво. Складывалось впечатление,
что логичным решением Семака будет замена форварда в перерыве. Возможно, Артема
спасло то, что других нападающих в запасе у «Зенита» не было.
В итоге Дзюба вышел на второй тайм, быстро стал
наконечником при опасном моменте, несколько раз бодро включился, а в итоге
забил победный гол.
●
«Зенит»
выиграл второй тур подряд – и снова петербуржцы стали единственными из
участников Лиги чемпионов, кто набрал три очка. Пока «Локомотив» (8-е место) и
собственно «Краснодар» (10-е) не блещут в РПЛ, зенитовцы пока идут на втором
месте, которое дает пропуск в Лигу чемпионов.
●
Дзюба
теперь делит лидерство среди бомбардиров РПЛ: он забил свой седьмой мяч в
сезоне.
●
«Краснодар»
проиграл пятый матч подряд – это второй
антирекорд команды за всю историю. Предыдущий раз краснодарцы набирали очки в
Лиге чемпионов с «Ренном», затем проиграли «Спартаку», «Ахмату» и «Зениту» в
РПЛ, а также «Челси» и «Севилье» в Европе.
Благодаря
победе в ключевом матче, «Зенит» отстает всего на одно очко от ЦСКА (армейцы
обыграли «Ростов» и сохранили лидерство) и идет вторым. Следом «Спартак»,
потерявший два очка на выезде в Екатеринбург.