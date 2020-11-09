Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Краснодар», несмортя на весь шум вокруг его имени  





В матче тура РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» – 3:1, ключевой гол во втором тайме забил Артем Дзюба, переживающий сейчас по поводу интимного скандала, сообщает информационный портал



Все ждали состава на игру, чтобы понять: будет ли там Дзюба вообще. За несколько часов до главного матча тура Станислав Черчесов сделал заявление: он уточнил, что отменяет вызов Артема в сборную, чтобы снять давление после скандала и с него лично, и со всей национальной команды. Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Краснодар», несмортя на весь шум вокруг его имениВ матче тура РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» – 3:1, ключевой гол во втором тайме забил Артем Дзюба, переживающий сейчас по поводу интимного скандала, сообщает информационный портал Bookmaker Ratings Все ждали состава на игру, чтобы понять: будет ли там Дзюба вообще. За несколько часов до главного матча тура Станислав Черчесов сделал заявление: он уточнил, что отменяет вызов Артема в сборную, чтобы снять давление после скандала и с него лично, и со всей национальной команды.



Состав тоже добавил вопросы: Дзюба в основе на «Краснодар», но без капитанской повязки, которая в этом сезоне с ним всегда и в клубе – после ухода Бранислава Ивановича. После матча Сергей Семак объяснит, что хотел избавить Артема от лишнего напряжения и лишней ответственности, которая в такой ситуации могла только навредить.



Но казалось, что и это не помогло – когда в первом тайме Дзюба пошел бить пенальти и ударил настолько плохо, что Матвею Сафонову вовсе не пришлось трудиться, чтобы забрать мяч намертво. Складывалось впечатление, что логичным решением Семака будет замена форварда в перерыве. Возможно, Артема спасло то, что других нападающих в запасе у «Зенита» не было.



В итоге Дзюба вышел на второй тайм, быстро стал наконечником при опасном моменте, несколько раз бодро включился, а в итоге забил победный гол.



● «Зенит» выиграл второй тур подряд – и снова петербуржцы стали единственными из участников Лиги чемпионов, кто набрал три очка. Пока «Локомотив» (8-е место) и собственно «Краснодар» (10-е) не блещут в РПЛ, зенитовцы пока идут на втором месте, которое дает пропуск в Лигу чемпионов.

● Дзюба теперь делит лидерство среди бомбардиров РПЛ: он забил свой седьмой мяч в сезоне.

● «Краснодар» проиграл пятый матч подряд – это второй антирекорд команды за всю историю. Предыдущий раз краснодарцы набирали очки в Лиге чемпионов с «Ренном», затем проиграли «Спартаку», «Ахмату» и «Зениту» в РПЛ, а также «Челси» и «Севилье» в Европе.



Благодаря победе в ключевом матче, «Зенит» отстает всего на одно очко от ЦСКА (армейцы обыграли «Ростов» и сохранили лидерство) и идет вторым. Следом «Спартак», потерявший два очка на выезде в Екатеринбург.



