 
  • 11:44 – Нагорный Карабах | Ситуация на передовой | Уничтоженно 8 беспилотников 
  • 15:15 – Армия Арцаха перешла в наступление в Кашатаге | Арут Аванесян 
  • 18:56 – Американская компания Beringer AERO разорвала контракт с «Bayraktar» 
  • 11:44 – Нагорный Карабах | Ситуация на передовой | Уничтоженно 8 беспилотников 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 11:20 – В США арестован экс-депутат армянского парламента от РПА Артур Геворкян 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Таджикистане назвали причины роста цен на авиабилеты

В Таджикистане назвали причины роста цен на авиабилетыПредставители авиакомпании Somon Air 7 ноября в интервью ИА ASIA-Plus объяснили резкий рост цен на чартерные рейсы. По их словам, это произошло по большей части из-за дополнительных расходов в связи с пандемией нового коронавируса и ослаблением курса сомони по отношению к доллару.

Было подчёркнуто, что в текущих условиях авиакомпания несёт значительные убытки. Теперь к стандартным расходам прибавляется надбавка в 40%. Соответствующие средства направляются на обеззараживание самолёта, закупку необходимого количества медицинских масок и одноразовых защитных костюмов для экипажа. Кроме того, часть денег идёт на покупку средств защиты для пассажиров.

В соответствии с международными нормами Somon Air соблюдает свободную зону в салоне (шесть свободных кресел).

Другая причина скачка цен — ослабление курса сомони по отношению к доллару. В связи с этим многие поставщики услуг, по словам представителей авиакомпании, подняли цены на свой сервис.

Несмотря на подорожание авиабилетов, дети младше 2 лет могут летать бесплатно, для лиц в возрасте от 2 до 12 лет действует скидка в размере 50%.

Ранее вывозные рейсы также реализовывались авиакомпанией Tajik Air, которая затем приостановила свою деятельность в данном направлении по неизвестным причинам.





  •   Просмотров Сегодня: 27


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Туркменистане наращивают производство одноразовых медицинских масок
    » Рост ВВП Таджикистана за полгода составил 3,5%
    » MyWay Airlines отменила рейсы из Тбилиси в Махачкалу
    » Румынский перевозчик TAROM продал 2 самолета армянской авиакомпании
    » Росавиация: Коммерческие авиакомпании и эксплуатанты прекращают регулярные рейсы с туристами в Египет
    » Авиакомпания «Трансаэро» отменила 61 рейс на 15 октября
    » «Трансаэро» отменила 53 рейса на 8 октября
    » Турецкая лира обновила исторический минимум. Эксперты назвали причины обвала
    » Курс нацвалюты Киргизии опустился к доллару до рекордно низкого уровня
    » Рублевый индекс российского рынка сумел закрыть утренний гэп
    » В январе-июне 2015 г. девальвация драма к доллару составила 2,5%
    » В Грузии продали здание Минэкономразвития ради стабилизации курса лари
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Краснодар», несмортя на весь шум вокруг его имени

    • 12:30
    • 31
    • 0

    Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи сборной России

    • 12:11
    • 26
    • 0

    Нагорный Карабах | Ситуация на передовой | Уничтоженно 8 беспилотников

    • 11:44
    • 45
    • 0

    Криштиану Роналду не доиграл матч с «Лацио» из-за травмы лодыжки

    • 11:33
    • 31
    • 0

    В Таджикистане назвали причины роста цен на авиабилеты

    • 10:42
    • 28
    • 0

    Диверсионные группы пытались прорвать оборону, но были уничтожены. | Арцрун Ованнисян

    • 22:39
    • 90
    • 0

    Подразделения ПВО Армии обороны на северо-западе Степанакерта в районе 19:30 сбили очередные два БПЛА противника.

    • 22:02
    • 74
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60977
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56512
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 50073
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 48917
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45512
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39420
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37912
    • 0

    Нагорный Карабах | Ситуация на передовой | Уничтоженно 8 беспилотников

    • 11:44
    • 45
    • 0

    В Таджикистане назвали причины роста цен на авиабилеты

    • 10:42
    • 28
    • 0

    Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Краснодар», несмортя на весь шум вокруг его имени

    • 12:30
    • 31
    • 0

    Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи сборной России

    • 12:11
    • 26
    • 0

    Криштиану Роналду не доиграл матч с «Лацио» из-за травмы лодыжки

    • 11:33
    • 31
    • 0

    Диверсионные группы пытались прорвать оборону, но были уничтожены. | Арцрун Ованнисян

    • 22:39
    • 90
    • 0

    Подразделения ПВО Армии обороны на северо-западе Степанакерта в районе 19:30 сбили очередные два БПЛА противника.

    • 22:02
    • 74
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА