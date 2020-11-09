В Таджикистане назвали причины роста цен на авиабилеты

Представители авиакомпании Somon Air 7 ноября в интервью ИА ASIA-Plus объяснили резкий рост цен на чартерные рейсы. По их словам, это произошло по большей части из-за дополнительных расходов в связи с пандемией нового коронавируса и ослаблением курса сомони по отношению к доллару.

Было подчёркнуто, что в текущих условиях авиакомпания несёт значительные убытки. Теперь к стандартным расходам прибавляется надбавка в 40%. Соответствующие средства направляются на обеззараживание самолёта, закупку необходимого количества медицинских масок и одноразовых защитных костюмов для экипажа. Кроме того, часть денег идёт на покупку средств защиты для пассажиров.

В соответствии с международными нормами Somon Air соблюдает свободную зону в салоне (шесть свободных кресел).

Другая причина скачка цен — ослабление курса сомони по отношению к доллару. В связи с этим многие поставщики услуг, по словам представителей авиакомпании, подняли цены на свой сервис.

Несмотря на подорожание авиабилетов, дети младше 2 лет могут летать бесплатно, для лиц в возрасте от 2 до 12 лет действует скидка в размере 50%.

Ранее вывозные рейсы также реализовывались авиакомпанией Tajik Air, которая затем приостановила свою деятельность в данном направлении по неизвестным причинам.