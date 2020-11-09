 Нагорный Карабах | Ситуация на передовой | Уничтоженно 8 беспилотников





В ночь на 9 ноября на основных направлениях линии фронта боевые действия продолжались, сообщает пресс-служба Армии обороны Карабаха.





▫️ В районе Шуши-Каринтак велись ожесточенные бои: была обнаружена и отброшена назад группа войск Азербайджана, понесшая большие потери. Карабахские войска заняли выгодные позиции. За указанный период на разных направлениях линии фронта были уничтожены 1 танк, 4 единицы автотехники, 8 беспилотников.





▫️ В результате боевых действий на юго-западном направлении Армия обороны завладели танком и артиллерийской установкой ВС Азербайджана.





▫️ Противник продолжал наносить авиационные и ракетные удары по мирным населенным пунктам Карабаха.





Подразделения Армии обороны Арцаха контролируют оперативно-тактическую обстановку.





Утром 9 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян побывал на передовой, пообщался с бойцами Армии обороны Арцаха и ополченцами, защищающими Степанакерт.





«В ходе поездки я встретился также с генералом Мнацаканяном. После войны будет представлена проделанная им объемная и неоценимая работа»,- написал Арутюнян у себя на странице в Фейсбуке.