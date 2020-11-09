Туркменские хлопкоробы сдали государству свыше 1 млн 250 тыс. тонн хлопка

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 8 ноября провёл видеоселекторное совещание, где были подведены итоги работ, осуществляемых в сельскохозяйственном комплексе. Хякимы пяти регионов рапортовали об успешном выполнении государственного заказа, сдав на заготовительные пункты страны свыше 1 млн 250 тыс. тонн «белого золота». Об этом сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

Руководители регионов от имени тружеников села сердечно поздравили Бердымухамедова с большой трудовой победой дайхан.

Отметим, сейчас дайхане, продолжают трудиться в ударном темпе, чтобы собрать до последней коробочки выращенный урожай хлопка.

Туркменский лидер, обращаясь к участникам мероприятия, поздравил мужественных тружеников сельского хозяйства, мастеров высоких урожаев, народ Туркменистана с широко отмечаемым ежегодно во второе воскресенье ноября праздником урожая.

— Сегодня выращиваются богатые урожаи пшеницы, хлопка, овощебахчевой продукции, плодов и фруктов. Приумножаются блага народа и полнятся сачаки каждой семьи, — отметил президент.

Стоит отметить, 6 ноября президентским указом были награждены медалью «За любовь к Отечеству» 25 тружеников сельскохозяйственной отрасли.

Напомним, в 2019 году туркменские хлопкоробы собрали с хлопковых полей около 1 млн 50 тыс. тонн «белого золота».

Ранее сайт SNG.Today писал, что 2 ноября хлопкоробы шести этрапов страны выполнили госзаказ по выращиванию хлопка.