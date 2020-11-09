Президент Украины распорядился устранить все слабые места на границе

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября в рамках официального визита в Донбасс посетил отделение инспекторов погранслужбы «Рассыпное». Там он ознакомился с работой пограничников и поручил соответствующим чиновникам устранить все слабые места на границе, сообщает пресс-служба лидера страны.

Зеленский посмотрел, как пограничники в рамках тактико-специальных занятий отражают вооружённые провокации. Ему также продемонстрировали образцы спецтехники, вооружения, приборы радиологического контроля.

Внимание президента привлёк мобильный полевой госпиталь, который рассчитан на 60 пациентов. Затем он посетил админздание отделения инспекторов, где ему показали работу системы видеонаблюдения на границе.

В рамках вручения пограничникам госнаград Зеленский отметил, что госграница — это первый рубеж, где всё должно работать эффективно. Он подчеркнул, что на соответствующей территории не должно быть ни одного слабого места. По его словам, в Европе практически нет стран кроме Украины, способных противостоять гибридным угрозам извне на должном уровне.

Напомним, что 6 ноября в рамках брифинга в Луганской области глава государства заявил, что у Киева есть план по урегулированию ситуации в Донбассе и он должен быть рассмотрен на встрече «нормандских» советников 13 ноября.