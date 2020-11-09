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Что означает для Киргизии русский язык и следует ли его дискриминировать?

Что означает для Киргизии русский язык и следует ли его дискриминировать?История вокруг изложения мыслей на русском языке на уровне чиновников в Республике Кыргызстан, началась в начале этого месяца. Генеральный прокурор Киргизии Курманкул Зулушев, в ходе своей дебютной пресс-конференции продемонстрировал отказ говорить на русском языке и на вопросы СМИ отвечал только на киргизском. При этом, служитель закона объявил, что прекрасно знает русский, но предпочитает общаться на киргизском, проявляя таким образом уважение национальному языку.

Независимый эксперт в области политики Мердебек Корганбаев, специально для источника CentralAsia.news прокомментировал насколько важен язык Пушкина, Толстого и Айтматова в том числе для Кыргызстана. Также визави редакции, напомнил про ту часть Основного Закона Киргизии, в которой описывается русский язык.

Единый язык союзников

Своим отказом от ответов на вопросы, озвученные на русском языке, Зулушев ввёл всех в недоумение. 

Эксперт напомнил, что в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики — русский язык в стране действует на полных законных основаниях. Кыргызстан является многонациональной страной со свободным вероисповеданием, где уже давно проживают и русскоязычные граждане. А в целом, русский язык помогает сосуществовать государствам на постсоветском пространстве, как общепризнанный язык межнационального общения.

Вместе с тем, политолог дополнил, что своим первостепенным стратегическим партнёром Кыргызстан считает Российскую Федерацию. Две страны тесно сотрудничают в экономическом и военно-политическом направлениях, обусловленных на площадках ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и СНГ. Так что, русский язык — это язык союзников, подчеркнул Корганбаев.

На форумах выше обозначенных международных платформ, лидеры государств-участников неизменно ведут диалог на русском языке, то же относится и к общим документам, которые принимаются на этом же языке, сказал аналитик.

Псевдопатриотизм — это враждебная субстанция

Говоря о статусном положении русского языка, эксперт выразил уверенное мнение, что ни при каких обстоятельствах, этот инструмент общения не следует принижать или недооценивать. 

Обозреватель отметил, что, естественно на разных территориальных участках бывшего Советского союза выкрикиваются различные лозунги против русского языка. Но всё же, не стоит растолковывать притеснение русской речи как идеалы патриотизма. 

Ни политика государства, ни взгляды отдельных государственных деятелей не должны базироваться на псевдопатриотизме и националистических принципах. Если руководители государств не проявляют должного уважения к своим гражданам, для которых русский родной язык, то это равноценно неуважению и отсутствию дружелюбия к своему русскоязычному союзнику, заявил политический эксперт.

Подводя черту, Корганбаев припомнил что величайший кыргызский писатель Чингиз Айтматов одинаково проникновенно писал и на кыргызском и на русском языках. Кинорежиссёр Болот Шаймиев олицетворял сюжеты своих картин на русском языке. Бывшие руководители республики Акаев, Бакиев, Отунбаева и Атамбаев никогда не выражали нежелания говорить на русском языке, и без всяких предвзятостей делились мыслями на брифингах одновременно ясно на родном и русском языках. 

Эксперт ещё раз подчеркнул, что русский язык не враг стране, а враги — это мракобесие, радикализм и псевдопатриотизм.





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