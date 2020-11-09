Туркменистан с начала 2020 года экспортировал около 17000 тонн томатов

В Туркменистане за десять месяцев 2020 года с сельскохозяйственных угодий в частном секторе собрано около 30 тыс. тонн томатов, что в четыре раза больше чем в 2019 году. Республика в 2020 году увеличила экспортные поставки томатов до 16700 тонн. Об этом сообщает печатное издание «Туркменистан — Золотой век».

Отметим, в канун праздника урожая труженики села подвели итог сельскохозяйственному году.

По данным специалистов Союза предпринимателей Туркменистана (СППТ) большая часть продпродукции выращивается частными фермерскими хозяйствами и предпринимательскими структурами.

— С фермерских угодий получено рекордное количество картофеля — около 37 тыс. тонн и почти 13 тыс. тонн лука. В несколько раз увеличилось производство бахчевых культур, фруктово-ягодной продукции, овощей и зернобобовых, — отмечает издание.

Туркменские частники работают над увеличением объёмов производства продовольствия за счёт освоения новых орошаемых земель, организации на этих землях дополнительных посевов сельхозкультур, посадки плодовых деревьев и винограда, расширения площади тепличных хозяйств.

— Это даёт возможность насытить внутренний рынок и увеличить экспорт. В частности, в РФ и страны СНГ за десять месяцев текущего года экспортировано продукции более чем на $19 млн, в основном, бахчевые, виноград и яблоки, — пишет источник.

Многие частные хозяйства начали выращивать помидоры круглогодично в закрытом грунте, используя современные высокотехнологичное оборудование и инновационные методы ухода за растениями.

Сейчас по всей стране действуют более ста частных парниковых хозяйств общей площадью более 356 гектаров. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 150 парников общей площадью 1300 гектаров.

Напомним, 28 августа в рамках заседания Кабмина Туркменистана, были рассмотрены вопросы развития АПК. Особое внимание уделено строительству новых птицеводческих и животноводческих комплексов, агроперерабатывающих предприятий и тепличных хозяйств, а также предоставление частникам льготных кредитов.

В начале августа глава государства подписал постановление о выделении кредитных средств минсельхозу, для строительства холодильных складов.

Добавим, в настоящее время АПК является одной из динамично развивающихся отраслей в экономике Туркменистана. За первое полугодие текущего года, АПК Туркменистана показал стабильную динамику роста.