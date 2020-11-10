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Президент Украины заразился коронавирусом

  • 10.11.2020, 12:21,
  • В Мире + Европа » Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Украины заразился коронавирусомПрезидент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в своём Telegram-канале написал, что заразился новой коронавирусной инфекцией. Он отметил, что на данный момент у него высокая температура, но чувствует он себя хорошо. По его словам, некоторые политики уже начали радоваться его недугу.

Зеленский подчеркнул, что температура тела держится на уровне 37,5 градуса. Президент добавил, что во время работы он следовал всем необходимым правилам личной гигиены, но всё равно не смог избежать заражения. Он также с уверенностью заявил, что преодолеет недуг и всё будет хорошо.

— С начала пандемии я осознавал, что коронавирусная инфекция не обойдёт меня стороной. Я даже удивился, когда заразились члены моей семьи, а я по-прежнему был здоров. Важно помнить, что пока не будет надёжной вакцины, мы все будем под угрозой, — написал Зеленский.

Он заострил внимание на том, что в социальных сетях уже появились комментарии от его политических оппонентов, которые весьма радостно восприняли соответствующую новость.

— Надеюсь, что для большинства украинцев случаи заражения коронавирусом не будут поводом для злорадства, — отметил президент.

Напомним, что жена и сын Владимира Зеленского переболели соответствующей инфекцией ещё в августе. При этом в июне глава государства сообщил, что планировал специально заразиться коронавирусом.





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