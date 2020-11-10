В Армении резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка с короновирусной инфекцией

Министерство здравоохранения Армении проинформировало о том что, по состоянию на 10 ноября в стране выявлено 108 687 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 66 835, умерли 1609. Тестов было проведено 444 224. За сутки умерли 34 человека, 5 из которых умерли от другой болезни, но ранее переболели короновирусной инфекцией.Об этом сообщает пресс-служба минздрава Армении.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране «Национальный институт здоровья имени академика С. Авдалбекяна» минздрава Армении проводит курсы по коронавирусу для медицинских работников по пяти темам:

«Амбулаторное лечение больных с положительным результатом» «Предоставление стационарной помощи пациентам с положительной реакцией» «Изучение коронавирусной болезни методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)» «Профилактика коронавируса и борьба» «Интенсивная терапия больных»

Как было отмечено, выделенный Европейским Союзом правительству республики грант в размере 35,6 миллионов евро стал очень своевременной помощью для поддержания страны в борьбе с короновирусной инфекцией.