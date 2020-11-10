В Узбекистане обсудили проблемы профессиональной подготовки и трудоустройства молодёжи

В Узбекистане 9 ноября прошло заседание Комитета Сената Олий Мажлиса страны по вопросам науки, образования и здравоохранения, в котором поучаствовали представители профильных ведомств и СМИ. Внимание было уделено профессиональной подготовке и трудоустройству воспитанников домов «Мехрибонлик». Об этом сообщает пресс-служба Сената.

Отмечается, что в силу различных причин, только 18 процентов воспитанников домов «милосердия» в Ташкенте могут поступить в высшие учебные заведения.

На этом фоне особо важна работа по организации профессиональной подготовки и трудоустройству выпускников.

На заседании говорили о положительных итогах: с начала года нашли работу 2850 молодых людей, 483 человека обучались в Ташкентском городском управлении по поддержке махалли и семьи.

В домах “Мехрибонлик” города Ташкента и «Детской махалле – SOS», для 533 воспитанников организованы комнаты «Бытовой академии», научные и спортивные секции, классы по IT-технологиям и «Робототехнике».

Участники дискуссии отметили ряд системных проблем. Работа Агентства по делам молодёжи Яшнабадского района не ориентирована на результат, из 1741 обращения по трудоустройству в Шайхантахурском районе удовлетворены лишь 314. Из 37 выпускников в Юнусабадском районе 6 до сих пор без работы, 23 не имеют собственного жилья.

В рамках государственной программы льготного кредитования для воспитанников домов «Мехрибанлик» в области частного предпринимательства, в Ташкенте в 2020 году никто кредитов не получил.