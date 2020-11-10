Правительство Молдовы намерено субсидировать работодателей в стране при некоторых условиях

Премьер-министр Молдавии Ион Кику 9 ноября провёл встречу с представителями торговой палаты Америки AmCham посредством видеоконференции. В ходе онлайн-встречи, стороны обсудили фискальные меры на следующий год, которые направлены на улучшение и развитие бизнеса в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В ходе переговоров, государственный секретарь министерства финансов Дорел Норок рассказал о некоторых мерах, которые являются частью фискальной политики правительства на 2021–2023 годы. Таким образом, по словам представителя министерства, работодатели, которые будут принимать на работу людей с ограниченными возможностями, получат 100% субсидию на выплату заработной платы.

Кроме того, намерены снизить издержки агентов по экономике за счет увеличения количества трудоспособного населения, особенно молодежи в стране и за рубежом.

В особенности, будут приниматься во внимание лица, которые потеряли работу с середины марта текущего года во время распромтранения эпидемии коронавируса.

В свой черёд, глава правительства поблагодарил представителей бизнеса за открытый диалог.