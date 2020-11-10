Правительство Киргизии предпринимает меры, чтобы цены на лекарства не повышались

Вице-премьер-министр Киргизии Эльвира Сурабалдиева 9 ноября ознакомилась с работой фонда государственных материальных резервов при правительстве республики по формированию запасов лекарственных средств, необходимых при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам заместителя главы кабмина, правительство принимает необходимые меры для недопущения повышения цен на медикаменты, а также, для того, чтобы не создавался искусственный ажиотаж на них. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Сурабалдиева напомнила, что в период первой волны пандемической инфекции коронавируса в Кыргызстане наблюдался дефицит лекарств на складах, а государство за 2 месяца карантина не смогло должным образом подготовиться к увеличению числа заболевших коронавирусом.

В связи с этим, вице-премьер подчеркнула, что хочет лично убедиться в том, что по установленному протоколу для лечения инфицированных лиц существует запас лекарственных медикаментов согласно перечню.

Кроме государственных складов, правительство намерено проинспектировать также склады частных фармацевтических компаний с их разрешения.