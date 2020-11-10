В Туркменистане определены размеры оплат для иностранных грузоперевозок

Туркменистан установил размеры сборов и платежей для владельцев грузовых автоприцепов и полуприцепов из стран, являющихся членами соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора Иран-Оман-Туркменистан-Узбекистан и Соглашения о транзитном и транспортном сотрудничестве (Соглашение по маршруту Ляпис Лазули). Об этом сообщает сайт Туркменского автотранспортного агентства.

Согласно данным на период с 15 ноября 2020 года по 15 ноября 2021 года для владельцев автотранспортных средств иностранных государств размеры платежей при въезде в республику составляют $150, а в случае неиспользования автотягачей при прохождении транзитом по её территории — $100.

Сборы и платежи будут взыматься уполномоченными банками и направляться в Государственный фонд развития Золотого века Туркменистана.

Ранее сайт SNG.Today писал, что Туркменистан установит сборы за транзит с иностранных владельцев грузовых прицепов. Соответствующее постановление было подписано туркменским лидером 3 ноября текущего года.