Президент Таджикистана поздравил сотрудников МВД с Днём милиции

Таджикский лидер Эмомали Рахмон поздравил всех работников и ветеранов органов внутренних дел, членов внутренних войск с Днём таджикской милиции. Он отметил, что с момента обретения независимости они играли и продолжают играть важную роль в обеспечении мира в республике. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что сотрудники МВД вносят значимый вклад в поддержание демократии. По его словам, правительство всегда уделяло особое внимание набору кадров для составных частей министерства внутренних дел.

Он подчеркнул, что в данном направлении акцент делается на подготовке высококлассных специалистов. При этом в стране создаются хорошие условия для их службы, добавил Рахмон.

Лидер страны заострил внимание на том, что работники соответствующих ведомств сыграли важную роль в борьбе за установление конституционного строя, укреплении таджикского государства. Представители органов внутренних дел и члены внутренних войск успешно борются с терроризмом, экстремизмом как на региональном, так и на транснациональном уровнях, отметил президент.

Напомним, что День милиции в Таджикистане отмечается 10 ноября с 2012 года.