 Никол Пашинян принудил власти Азербайджана принять условия Армении и разместить в Арцахе миротворцев из России | Ильхам Алиев сдался

военные действия. Никол Пашинян подписал это заявление спустя сутки, дав понять что именно он хозяин данной ситуации. Армении нужно было ввести миротворцев из России, они это добились. Союзники вместе будут охранять мир на территории Республики Арцах Ильхам Алиев не сумев при поддержке войск НАТО в лице Турции и террористов из Сирии и Пакистана решить военным путем территориальную целостность страны и потерпев сокрушительное поражение от маленькой Армии Обороны Республики Арцаха под давлением президента России Владимир Путина и Премьер Министра Армении Алиев подписал акт капитуляции и вынужден был остановить

За время войны Азербайджан потерял более 12000 солдат и офицеров, более 75 % военной техники.

Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации



1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договорённостей развёртывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.



8. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения , далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.4. Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договорённостей развёртывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.8. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.

Илюша как видим Республика Арцаха жива, хоть и ранена, и продолжит бороться до конца. Вас еще ждут сюрпризы. Вы армян не знаете.



