 Никол Пашинян принудил власти Азербайджана принять условия Армении и разместить в Арцахе миротворцев из России | Ильхам Алиев сдался

Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения
Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:
1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения
, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
4. Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договорённостей развёртывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
8. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.
Илюша как видим Республика Арцаха жива, хоть и ранена, и продолжит бороться до конца. Вас еще ждут сюрпризы. Вы армян не знаете.