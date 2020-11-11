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Ситуация в Республике Арцах |брифинг генерал-полковник Сергея Рудского МО России

 Временная карта Нагорного Карабаха
 
Сегодня в НЦУО РФ состоялся брифинг с участием начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского. Брифинг был посвящен вопросам участия российских военнослужащих в миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Как известно, 10 ноября 2020 г. в соответствии с договоренностями президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня. В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах.

 
Для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность – 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

Миротворческий контингент состоит только из военнослужащих контрактной службы, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач.

Личный состав прошел специальную подготовку по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.

Практически все военнослужащие имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике.

Миротворческий контингент оснащен самыми современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун», а также обеспечен всеми необходимыми видами довольствия.

В целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном планируется выставление шестнадцати наблюдательных постов в зонах ответственности «Север» и «Юг». Они будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

На них возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения. Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

В районе проведения миротворческой операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов.

Для управления операцией создано командование миротворческих сил, в состав которого вошли офицеры, имеющие большой опыт руководства войсками в вооружённых конфликтах.

С утра 10 ноября т.г. началась переброска российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск на аэродром Эребуни в Армении самолётами военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 и Ан-124.

За сутки совершено 27 самолето-вылетов. Перевезено 414 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 8 вертолетов, а также два комплекса беспилотных летательных аппаратов.

Национальным Центром управления обороной Российской Федерации организовано взаимодействие с соответствующими министерствами и ведомствами, что позволило в кратчайшие сроки организовать переброску миротворческого контингента в зону конфликта.

На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных Сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин – совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов.

Подразделения первого миротворческого батальона 15 отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершили трехсоткилометровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис. С 12 ноября т.г. для обеспечения безопасности мирного населения спланировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг», где еще два дня назад шли активные боевые действия.

Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи.

Совместно с армянской и азербайджанской сторонами организована работа по уточнению параметров миротворческой операции.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации развернута группа боевого управления, осуществляющая мониторинг обстановки в круглосуточном режиме.

Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих.

Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями.
 


  Источник:FMG NEWS

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