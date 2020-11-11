Дадиванк не будет передан Азербайджану | президент Арцаха Араик Арутюнян

Духовный пастор рассказал, кто ему позвонил сегодня и сообщил благую весть. К счастью, на тот момент он еще не успел демонтировать хачкары.

"Мне позвонил президент Арцаха Араик Арутюнян и велел не трогать хачкары. Он сказал, что Дадиванк был и останется нашим", - отметил иерей Ованнес.





Он не смог представить подробности, поскольку в этот момент получил важный звонок от архиепископа, скорее всего, от предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви Паргева Мартиросяна и был вынужден повесить трубку.





Настоятель Дадиванка, в 1993 году лично принимавший участие в освобождении Карвачара, во время Апрельской войны 2016 года вместе с сыновьями также взялся за оружие. В эти дни тоже он не сидел сложа руки. Говорит, что готов был ко всему, но не к такому исходу. 10 октября сообщал, что пытается решить вопрос вывоза реликвий и хачкаров из монастыря.





Дадиванк - армянский монастырь IX—XIII вв. в полукилометре к северу от реки Тертер в Нагорном Карабахе. Архитектурный комплекс расположен на высоте 1100 м на южном склоне лесистой горы. Название монастырского комплекса связано с именем Св. Дади (плюс корень "ванк" - монастырь) который проповедовал христианство на западе Армении и был учеником апостола Фаддея — одного из семидесяти учеников Христа. По преданию монастырь был построен над его могилой.







