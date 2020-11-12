Как политическое «чревоугодие» стало причиной кыргызской революции

Октябрь текущего года в Киргизии можно отчасти сравнить с октябрём 1917 года в городе Петрограде, тогдашней Российской империи, разве что без «Авроры» и матросских тельняшек. Но если октябрьская революция 17-го года имела под собой предпосылки, то события, которые с неимоверной скоростью разворачивались в Бишкеке едва ли кто-то мог предположить. По просьбам большой читательской аудитории электронного издания CentralAsia.news, политический аналитик Медербек Корганбаев 12 ноября прокомментировал некоторые аспекты произошедшего. В Киргизии произошла уже третья революция. Смена власти как говорится в «одночасье» оставила в последствии много вопросов, в том числе отставку президента Сооронбая Жээнбекова и возвращение на вершину «политического олимпа» Садыра Жапарова. Так вот эксперт помог с этим разобраться.

Жадность — «дилетантов» сгубила

Как известно, протесты в Киргизии разгорелись сразу после выборов в национальный парламент. В массы просочилась информация, что партии-лидеры просто-напросто накупили голоса и не о чём не заморачивались. Эксперт согласился с этим, указав, на имеющую место в процессе выборов политическую жадность.

По мнению политолога, эта алчность заключалась в использовании административных рычагов и максимальном подкупе голосов в решающий день. Штаб Жээнбекова и род Матраимова не смогли сдержать свои «инстинкты», решив получить наибольшую часть голосов. В результате львиная доля депутатских мест досталась фракциям «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».

В порыве получить контроль над законодательным институтом, так называемые лидеры упустили из виду, что были попраны интересы других весомых партий, за которыми стоял реальный многочисленный электорат. Люди не стали терпеть явную подтасовку и повалили на улицы.

Роковые просчёты президента

Собеседник редакции обратил внимание и на просчёты Жээнбекова, на тот момент управлявшего страной, у которого была возможность оперативно взять ситуацию под личный контроль ещё в начале октября. Вина власти, в разразившейся массовой народной буре налицо, уверен эксперт.

Эту главу, уже вошедшую в историю страны, Коргонбаев пояснил так: Жээнбеков вместо приглашения лидеров митингующей оппозиции за стол переговоров, проигнорировал их требования о пересмотре итогов выборов. Наоборот, в эпицентр событий, на центральную площадь Бишкека «Ала-Тоо», власти начали стягивать подразделения ВС, спецназ и технику для разгона демонстраций.

То есть, действующий режим показал народу, что цивилизованный диалог не состоится, а проблема будет решаться с позиции силы.

После этого, в череде стремительно развивающихся событий последовал ещё один промах. Представители спецслужб и высокопоставленные чиновники не просчитывали ситуацию. Не было быстро организовано, никаких оперативно-аналитических команд, для вынесения своевременных и актуальных советов президенту республики. Эксперт полагает, что также на ситуацию повлияли ещё две причины — пандемия коронавируса и невысокий рейтинг главы государства.

Политаналитик считает, что возможно, Жээнбекова подвела его беспечность из-за абсолютного доверия своим ставленникам в аппарате президента, которых он привёл из Ошского обкома, где он раньше работал. Разумеется, было очевидно, что экс-президент не получал единой аналитической информации о ситуации или же данные до него попросту не доходили, дополнил специалист.

Вендетта Атамбаева

Корганбаев высказал точку зрения, что в октябре 2020 года власть принимала решения очень уверенно, видимо памятуя о том, как они профессионально справились с народным волнением во время окружения резиденции Алмазбека Атамбаева и его ареста в 2019 году. Вполне возможно, что ответственные лица рассчитывали на успех силового инструмента, как это было в прошлом году, подчеркнул эксперт.

Напомним, что в спрессованном протестами отрезке времени из места заключения был освобождён бывший президент Алмазбек Атамбаев. Но воздухом свободы он дышал не долго — его снова отправили обратно. По этому факту аналитик сообщил, что это вполне резонно.

В отношении Атамбаева эксперт прокомментировал, что как только оказавшись «на воле», он затеял вендетту в адрес Жээнбекова за личные обиды, пытаясь вместе с Бабановым использовать политический процесс в своих интересах. Замысел не удался, его вновь задержали. Этот шаг был ожидаемым, иначе могли произойти жёсткие столкновения между лагерями Садыра Жапарова и Алмазбека Атамбаева, уточнил гость редакции.

Что дальше — время покажет

История не терпит сослагательных наклонений, но что случилось то случилось. Роковые ошибки Жээнбекова и его отряда обратились в революцию. Эксперт отметил интересную деталь, новые революционеры потребовали отставку Жээнбекова, он ушёл, и к руководству страной пришёл Жапаров.

Напрашивается вывод, что не только фальсификация голосов, но и сам Жээнбеков не вызывал симпатий у граждан как политический лидер.

Обстановка в республике такова, что и. о. президента надо решать значимые для государства задачи по возобновлению сотрудничества со стратегическими партнёрами, в целях получения материальной помощи. В этой связи, Коргонбаев отметил, что Жапаров сейчас увлёкся популистскими лозунгами, часто заявляя о борьбе с коррупцией.

Выборы президента республики назначены на 10 января 2021 года. Кредит доверия к самому Жапарову в стране пока остаётся весомым. Согласно мнению политического аналитика, в случае победы Жапарова в государстве может быть совершена реально качественная реформа, и допустимы варианты, что Киргизия станет президентской республикой.

Но всё же, не следует сбрасывать со счетов этнический уклад страны, который развивался на клановой основе.

В контексте этой мысли, эксперт констатировал, что Садыр Жапаров представитель северного клана, его правая рука глава спецслужбы Камчыбек Ташиев из южного региона. Корганбаев допустил, что возможно кланы и передовые бизнес структуры найдут компромисс с Жапаровым.

Также эксперт не отрицает того, что влиятельные круги из регионов страны, предпочтут поддержать кандидата в президенты Жапарова на выборах, ради сохранения собственного статус-кво.