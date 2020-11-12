 
  • 15:37 – Это небольшое тактическое отступление в нашей битве с турками, которую мы ведём веками. | Российский Политолог 
  • 15:28 – Признание независимости Арцаха остается приоритетом | Никол Пашинян 
  • 18:56 – Американская компания Beringer AERO разорвала контракт с «Bayraktar» 
  • 15:37 – Это небольшое тактическое отступление в нашей битве с турками, которую мы ведём веками. | Российский Политолог 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 11:20 – В США арестован экс-депутат армянского парламента от РПА Артур Геворкян 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Как политическое «чревоугодие» стало причиной кыргызской революции

  • 12.11.2020, 09:58,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Как политическое «чревоугодие» стало причиной кыргызской революцииОктябрь текущего года в Киргизии можно отчасти сравнить с октябрём 1917 года в городе Петрограде, тогдашней Российской империи, разве что без «Авроры» и матросских тельняшек. Но если октябрьская революция 17-го года имела под собой предпосылки, то события, которые с неимоверной скоростью разворачивались в Бишкеке едва ли кто-то мог предположить. По просьбам большой читательской аудитории электронного издания CentralAsia.news, политический аналитик Медербек Корганбаев 12 ноября прокомментировал некоторые аспекты произошедшего. В Киргизии произошла уже третья революция. Смена власти как говорится в «одночасье» оставила в последствии много вопросов, в том числе отставку президента Сооронбая Жээнбекова и возвращение на вершину «политического олимпа» Садыра Жапарова. Так вот эксперт помог с этим разобраться.

Жадность — «дилетантов» сгубила

Как известно, протесты в Киргизии разгорелись сразу после выборов в национальный парламент. В массы просочилась информация, что партии-лидеры просто-напросто накупили голоса и не о чём не заморачивались. Эксперт согласился с этим, указав, на имеющую место в процессе выборов политическую жадность.

По мнению политолога, эта алчность заключалась в использовании административных рычагов и максимальном подкупе голосов в решающий день. Штаб Жээнбекова и род Матраимова не смогли сдержать свои «инстинкты», решив получить наибольшую часть голосов. В результате львиная доля депутатских мест досталась фракциям «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».

В порыве получить контроль над законодательным институтом, так называемые лидеры упустили из виду, что были попраны интересы других весомых партий, за которыми стоял реальный многочисленный электорат. Люди не стали терпеть явную подтасовку и повалили на улицы.

Роковые просчёты президента

Собеседник редакции обратил внимание и на просчёты Жээнбекова, на тот момент управлявшего страной, у которого была возможность оперативно взять ситуацию под личный контроль ещё в начале октября. Вина власти, в разразившейся массовой народной буре налицо, уверен эксперт.

Эту главу, уже вошедшую в историю страны, Коргонбаев пояснил так: Жээнбеков вместо приглашения лидеров митингующей оппозиции за стол переговоров, проигнорировал их требования о пересмотре итогов выборов. Наоборот, в эпицентр событий, на центральную площадь Бишкека «Ала-Тоо», власти начали стягивать подразделения ВС, спецназ и технику для разгона демонстраций.

То есть, действующий режим показал народу, что цивилизованный диалог не состоится, а проблема будет решаться с позиции силы.

После этого, в череде стремительно развивающихся событий последовал ещё один промах. Представители спецслужб и высокопоставленные чиновники не просчитывали ситуацию. Не было быстро организовано, никаких оперативно-аналитических команд, для вынесения своевременных и актуальных советов президенту республики. Эксперт полагает, что также на ситуацию повлияли ещё две причины — пандемия коронавируса и невысокий рейтинг главы государства.

Политаналитик считает, что возможно, Жээнбекова подвела его беспечность из-за абсолютного доверия своим ставленникам в аппарате президента, которых он привёл из Ошского обкома, где он раньше работал. Разумеется, было очевидно, что экс-президент не получал единой аналитической информации о ситуации или же данные до него попросту не доходили, дополнил специалист.

Вендетта Атамбаева

Корганбаев высказал точку зрения, что в октябре 2020 года власть принимала решения очень уверенно, видимо памятуя о том, как они профессионально справились с народным волнением во время окружения резиденции Алмазбека Атамбаева и его ареста в 2019 году. Вполне возможно, что ответственные лица рассчитывали на успех силового инструмента, как это было в прошлом году, подчеркнул эксперт.

Напомним, что в спрессованном протестами отрезке времени из места заключения был освобождён бывший президент Алмазбек Атамбаев. Но воздухом свободы он дышал не долго — его снова отправили обратно.  По этому факту аналитик сообщил, что это вполне резонно.

В отношении Атамбаева эксперт прокомментировал, что как только оказавшись «на воле», он затеял вендетту в адрес Жээнбекова за личные обиды, пытаясь вместе с Бабановым использовать политический процесс в своих интересах. Замысел не удался, его вновь задержали. Этот шаг был ожидаемым, иначе могли произойти жёсткие столкновения между лагерями Садыра Жапарова и Алмазбека Атамбаева, уточнил гость редакции.

Что дальше — время покажет

История не терпит сослагательных наклонений, но что случилось то случилось. Роковые ошибки Жээнбекова и его отряда обратились в революцию. Эксперт отметил интересную деталь, новые революционеры потребовали отставку Жээнбекова, он ушёл, и к руководству страной пришёл Жапаров.

Напрашивается вывод, что не только фальсификация голосов, но и сам Жээнбеков не вызывал симпатий у граждан как политический лидер.

Обстановка в республике такова, что и. о. президента надо решать значимые для государства задачи по возобновлению сотрудничества со стратегическими партнёрами, в целях получения материальной помощи. В этой связи, Коргонбаев отметил, что Жапаров сейчас увлёкся популистскими лозунгами, часто заявляя о борьбе с коррупцией.

Выборы президента республики назначены на 10 января 2021 года. Кредит доверия к самому Жапарову в стране пока остаётся весомым. Согласно мнению политического аналитика, в случае победы Жапарова в государстве может быть совершена реально качественная реформа, и допустимы варианты, что Киргизия станет президентской республикой.

Но всё же, не следует сбрасывать со счетов этнический уклад страны, который развивался на клановой основе.

В контексте этой мысли, эксперт констатировал, что Садыр Жапаров представитель северного клана, его правая рука глава спецслужбы Камчыбек Ташиев из южного региона. Корганбаев допустил, что возможно кланы и передовые бизнес структуры найдут компромисс с Жапаровым.

Также эксперт не отрицает того, что влиятельные круги из регионов страны, предпочтут поддержать кандидата в президенты Жапарова на выборах, ради сохранения собственного статус-кво.





  •   Просмотров Сегодня: 33


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Что означает для Киргизии русский язык и следует ли его дискриминировать?
    » Что сделал Рахмон, чтобы избежать киргизского и белорусского сценариев?
    » Бывшим гражданам Киргизии и их детям президент страны дал несколько преимуществ
    » Президент Киргизии назначил нового премьер-министра страны
    » Ветераны войны будут награждены юбилейными медалями Киргизии и России
    » Образовательные учреждения Киргизии готовятся к онлайн обучению
    » Президент Киргизии провёл заседание Совета безопасности
    » В Бишкеке премьеры стран ЕАЭС обсудят межгосударственную кооперацию
    » Предприниматели Киргизии намереваются вывести свой бизнес в Казахстан
    » ЕЭК отменит санитарный контроль на киргизско-казахской границе через месяц
    » Совфед ратифицировал договор о вступлении Киргизии в ЕАЭС
    » Вслед за Арменией массовые протесты могут начаться в другом государстве ЕАЭС — Киргизии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Это небольшое тактическое отступление в нашей битве с турками, которую мы ведём веками. | Российский Политолог

    • 15:37
    • 36
    • 0

    Признание независимости Арцаха остается приоритетом | Никол Пашинян

    • 15:28
    • 35
    • 0

    Турецких миротворцев в Карабахе не будет | Лавров

    • 14:23
    • 41
    • 0

    Из России в Армению прибыли миротворческие силы

    • 13:53
    • 34
    • 0

    Как политическое «чревоугодие» стало причиной кыргызской революции

    • 09:58
    • 36
    • 0

    Дадиванк не будет передан Азербайджану | президент Арцаха Араик Арутюнян

    • 23:12
    • 125
    • 0

    Не поддавайтесь политическим провокациям | Командос

    • 18:38
    • 76
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 61047
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56550
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 50113
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 49038
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45532
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39443
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37940
    • 0

    Это небольшое тактическое отступление в нашей битве с турками, которую мы ведём веками. | Российский Политолог

    • 15:37
    • 36
    • 0

    Признание независимости Арцаха остается приоритетом | Никол Пашинян

    • 15:28
    • 35
    • 0

    Турецких миротворцев в Карабахе не будет | Лавров

    • 14:23
    • 41
    • 0

    Исполняющий обязанности президента Киргизии выразил благодарность руководству России и Китая

    • 10:31
    • 36
    • 0

    Из России в Армению прибыли миротворческие силы

    • 13:53
    • 34
    • 0

    Депутаты Туркменистана обсудили роль веб-технологий в жизни людей

    • 11:53
    • 39
    • 0

    Лукашенко вновь проявил дипломатическую гибкость и пригласил Польшу к диалогу

    • 12:18
    • 36
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА