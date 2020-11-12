Таджикистан и Саудовская Аравия укрепят бизнес-связи

В Королевстве Саудовская Аравия 10 ноября состоялась встреча посла Таджикистана Акрама Карими с главой торгово-промышленной палаты (ТПП) Эр-Рияда Аджланом Ал-Аджлан. Госслужащие договорились расширить сотрудничество в области частного сектора. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Таджикистана.

На повестке встречи также было обсуждение важных вопросов расширения взаимодействия в экономической, торговой и инвестиционной сферах. Стороны сошлись во мнении, что необходимо создать дополнительные условия для бизнесменов двух стран в целях укрепления их взаимных связей.

В тот же день состоялись онлайн-переговоры замглавы дипведомства Таджикистана Хусрава Нозири и его коллеги из Южной Кореи Кима Гана. Они обсудили взаимодействие в сфере борьбы с коронавирусом.

Напомним, что Саудовская Аравия одна из первых в 1992 году признала независимость центральноазиатского государства. За всё время между странами было подписано 11 соглашений, которые определяют векторы сотрудничества в различных сферах.

Важную роль в отношениях между государствами играет межправительственная комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Её представители провели первые переговоры ещё в 2013 году.