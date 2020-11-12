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Туркменистан и Португалия обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Туркменистан и Португалия обсудили торгово-экономическое сотрудничествоТоргово-промышленная палата Туркменистана (ТППТ) и Агентство по инвестициям и внешней торговле Португалии (AICEP) 11 ноября провели встречу в онлайн-формате. Стороны обсудили развитие и налаживание торгово-экономических отношений. Об этом сообщает сайт посольства Туркменистана во Франции.

Встреча была организована при поддержке дипмиссии Туркменистана в Париже. Посол Шохрат Джумаев с октября 2020 года представляет также интересы республики и в самом западном государстве континентальной Европы, расположенном на Пиренейском полуострове.

Делегацию Туркменистана представил председатель ТПП Довлетгельди Реджепов, а португальскую — главный исполнительный директор AICEP Луис Кастро Энрикес.

В вебинаре с туркменской стороны также поучаствовали представители минпрома, текстильной промышленности, гособъединения «Туркменковёр», агентства «Туркменские морские и речные пути» и СППТ.Туркменистан и Португалия обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Стороны в ходе встречи представили экономические и инвестиционные возможности своих стран, обменялись видением путей и форм сотрудничества.

В туркменском диппредставительстве сообщили, что в качестве основных и перспективных направлений взаимодействия выделены промышленность и строительство, сельское хозяйство, текстильная индустрия и транспортно-логистический сектор.

Напомним, Туркменистан и Португалия признаны одними из самых безопасных государств в 2019 году. Согласно исследованию Института экономики и мира, в странах сохраняется нулевой уровень террористической угрозы.

Добавим, с октября 2018 года послом Португалии в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция) является Паула Лил Да Сильва. Дипотношения между странами установлены в августе 1993 года.





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