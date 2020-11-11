Лукашенко вновь проявил дипломатическую гибкость и пригласил Польшу к диалогу

От имени всей белорусской нации, глава государства Беларусь Александр Лукашенко 11 ноября поздравил польский народ и его лидера Анджея Дуду с главным праздником Республики Польша — праздником независимости. В рамках пожеланий процветания и благополучия, президент призвал соседей беречь добрососедство как бесценное достояние и путём конструктивного диалога решить судьбу будущих взаимоотношений. Об этом SNG.Today передали из пресс-службы президента.

В послании главы государства отмечается, что волею судеб народам Беларуси и Польши предписано жить вблизи друг с другом в мире и согласии.

Президент подчеркнул, что в сложившихся условиях современности, с вытекающими непростыми последствиями, две соседние страны просто обязаны сохранить добрососедские отношения как главную ценность, доставшуюся нам в наследство от предков, и передать будущим поколениям.

Александр Лукашенко адресовал Анджею Дуде пожелание прийти к конструктивному диалогу, и за столом переговоров обсудить следующие этапы белорусско-польского сотрудничества.

Белорусский лидер отметил, что только работая совместно, государства смогут не утратить большие успехи в торговых контактах, промышленной сфере, на научном и просветительском фронте. Лукашенко особо выделил то, что это напрямую согласовывается с национальными и народными интересами двух близлежащих стран.