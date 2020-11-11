Депутаты Туркменистана обсудили роль веб-технологий в жизни людей

Депутаты Туркменистана 10 ноября приняли участие в виртуальной встрече с парламентариями со всего мира. Мероприятие было проведено в рамках 15-го собрания Форума ООН по управлению интернетом. Основной темой совещания стали веб-технологии и их роль в жизни людей, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Соответствующий круглый стол был организован Межпарламентским союзом IGF 2020. На повестке встречи было обсуждение виртуальных инструментов, которые улучшают благосостояние граждан. В этой связи туркменские депутаты отметили, что в Туркменистане ведётся активная работа по переходу к цифровой экономике.

Парламентарии также добавили, что особое внимание уделяется формированию регулирования соответствующей области на уровне закона. По словам чиновников, за последние годы в центральноазиатской стране был принят ряд законов о нормативно-правовом регулировании интернет-сети, оказании цифровых услуг, защите электронной информации граждан, развитии электронного документооборота.

Акцент был сделан на важности утверждения лидером страны Гурбангулы Бердымухамедовым программы развития цифровой экономики на 2019–2025 годы. Кроме того, в стране создаются комфортные условия для ведения IT-бизнеса, повсеместно в целях улучшения жизни людей внедряются цифровые услуги, отметили депутаты.