Из России в Армению прибыли миротворческие силы

Министерство Обороны России 11 ноября проинформировало о том что , для развертывания миротворческого контингента в зону нагорнокарабахского конфликта доставлены более 400 военнослужащих, вооружение и военная техника. Об этом сообщает информационная служба оборонного ведомства РФ.

В заявлении президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации по урегулированию конфликта, принято условие о вводе миротворческих сил в зону линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Всего будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

После согласования маршрутов патрулирования российские военные направятся в районы выполнения миротворческих задач. Управление комплексом мероприятий будет осуществляться в районе Степанакерта.

Во время встречи президента Республики Армения Армена Саркисяна с послом России Сергеем Копыркиным, которая прошла 10 ноября 2020 года, был затронут вопрос о подписанном заявлении трех сторон о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорного Карабаха.

Глава страны отметил активную позицию России в роли посредника в урегулировании противостояния двух стран и важность разрешения конфликта мирным путём.